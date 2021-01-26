Индекс промпроизводства Алтайского края снизился на 0,1% по сравнению с 2019 годом

В Алтайском крае индекс промышленного производства в 2020 году снизился на 0,1% в сравнении с 2019 годом. Согласно опубликованным данным Алтайкрайстата, в секторе

Падение показателей на 8,8% отмечается в секторе обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. В обрабатывающем производстве индекс увеличился на 0,1%. При этом наиболее отрицательная динамика наблюдается в производстве транспортных средств и оборудования (снижение на 28,5%), мебели (на 25,1%), лекарственных средств (на 17%), ремонта машин и оборудования (на 19,1%). Рост отмечается в полиграфической и копировальной деятельности (на 39,8%), производстве бумаги (на 15,9%), изделий из кожи (14,1%) и пищевых продуктов (7,8%).

Положительную динамику показала добыча полезных ископаемых — увеличение почти на 14%. В секторах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост за год составил 5,3%.

Екатерина Лукашевич