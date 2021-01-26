В Петербурге расходы на борьбу с COVID-19 превысили 110 млрд рублей

Бюджетные расходы на борьбу с пандемией в прошлом году превысили 110 млрд рублей. Об этом на заседании городского правительства заявил губернатор Александр Беглов.

Глава комитета по финансам Алексей Корабельников уточнил, что город потратил на здравоохранение более 130 млрд рублей. Основные расходы составили стимулирующие и страховые выплаты медработникам. Кроме того, 9,5 млрд рублей потратили на строительство корпуса Госпиталя для ветеранов войн (3,2 млрд рублей), 33 больницы (2,6 млрд рублей), переоборудование корпусов «Ленэкспо» (1,5 млрд рублей). Оснащение больниц под прием пациентов с коронавирусом потребовало 5,4 млрд рублей, пишет «Фонтанка.ру».

Как сообщает ТАСС, общая сумма расходов бюджета города за 2020 год составила 710 млрд рублей. Доходная часть бюджета исполнена на 104%.