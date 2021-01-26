В Алтайском крае прокуратура возбудила дело после жалоб жителей на холод в домах

Прокуратура возбудила дело в отношении МУП «ЯТЭК» ( по 7.23 КоАП РФ), которая управляет ТЭЦ в Яровом (Алтайский край). Из-за аварий на теплостанции в некоторых квартирах города в течение новогодних праздников температура не поднималась выше +14°С, сообщил “Ъ-Сибирь” славгородский межрайонный прокурор Денис Носков.

«ТЭЦ не могла выйти на нормативные параметры из-за серии аварий. Это и запавшая задвижка на теплосетях, и авария на одном из котлов. Также в силу изношенности оборудования теплостанция не получила паспорт готовности»,— рассказал господин Носков. После жалоб жителей многоквартирных домов была проведена проверка. Максимальный штраф для юрлица по возбужденному делу составляет 10 тыс. руб.

Проблемы с теплом в домах Ярового продолжаются уже второй год. Начиная с 2019 года в городе действует режим ЧС. Тогда комиссия отстранила от работы ООО «ЯТЭК» и передала теплостанцию МУПу, надеясь решить вопросы с отоплением в домах. Но в начале отопительного сезона в 2020 году ситуация повторилась.

«Ранее, в начале отопительного периода, когда ТЭЦ только начало отапливать дома, жаловались жители частного сектора, где температура доходила до +11. Мы возбудили производство по аналогичной статье, но в отношении директора МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» Александра Хмылева.»,— рассказал прокурор. Господина Хмылева признали виновным и оштрафовали на 500 руб.

Даниил Тарабукин