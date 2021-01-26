Правозащитники пожаловались в Совет Европы на «репрессивные законы»

Российские правозащитники обратились в Совет Европы в связи с принятием «целого пакета новых репрессивных законов» и подготовкой других, сообщает РБК. В частности, речь идет о поправках в закон об иностранных агентах, о митингах.

Обращение датировано 24 января 2021 года. Под ним подписались директор Фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, член совета правозащитного центра «Мемориал», член правления международного общества «Мемориал» Олег Орлов, председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева.

«Принятые в конце декабря законы и предложенные к принятию законопроекты, в случае вступления их в силу, приведут к существенному усилению тотального контроля над российским обществом со стороны государства и росту преследования за инакомыслие»,— говорится в обращении.

По мнению правозащитников, принятые поправки ограничивают конституционные права и свободы граждан и противоречат международно-правовым обязательствам России. «В связи с этим мы просим вас незамедлительно отреагировать на эти новые серьезные угрозы правам человека, верховенству права и демократии в России»,— заявили правозащитники.

Как ужесточили законы об иноагентах, митингах и клевете — в материале “Ъ” «По всей строгости поправок».