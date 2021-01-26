Площади под сахарной свеклой в Липецкой области хотят увеличить почти на 20%

В 2021 году площади для сева сахарной свеклы в Липецкой области могут увеличиться с 97 до 115 тыс. га. Об этом говорится в сообщении администрации региона по итогам сезона переработки. На 25 января 2021 года в регионе переработано 4,07 млн т свеклы, выработано 695 тыс. т сахара.

Напомним, в декабре Минсельхоз анонсировал увеличение площадей под сахарной свеклой в России на 13,6% до 1,05 млн га при 924 тыс. га в 2020-м. Такая площадь позволит получить не менее 40 млн т корнеплодов и произвести около 6 млн т сахара, подсчитали в министерстве. В Институте конъюнктуры аграрного рынка отмечали, что это вновь может привести к перепроизводству при условии относительно благоприятной погоды: при получении в среднем 6 т сахара с гектара производство составит 6,3 млн т, при 7 т с гектара — 7,35 млн т; при этом внутреннее потребление страны составляет 6 млн т. Напомним, в 2019 году перепроизводство сахара приводило к рекордному падению цен и закрытию нескольких заводов в России.

После повышения цен в 2020 году Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашение, в котором определена предельная отпускная цена на сахар и масло. По данным “Ъ”, к середине января 2021 года попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками. Минпромторг заявил об отсутствии жалоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла. 20 января глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил о том, что цены на сахарный песок и подсолнечное масло в России продолжаются снижаться. До этого сдержать рост цен на основные продовольственные товары потребовал президент Владимир Путин.

Олег Мухин