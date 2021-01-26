В Нидерландах второй день протестуют против локдауна

Демонстранты второй день выходят на протесты против ограничений в Нидерландах. Как передает AFP, беспорядки произошли в Роттердаме (на западе страны) и в Гелене (на юге). Против протестующих использовали водометы.

Вчера, 24 января, на улицы городов Нидерландов вышли тысячи демонстрантов. Они требовали смягчить ограничения. Премьер Марк Рютте назвал произошедшее беспорядками и заявил, что они «не имеют никакого отношения к законным протестам». Против демонстрантов применили дубинки, слезоточивый газ и водометы. Задержаны около 300 человек, передает Dutch News.

Подробнее о протестах — в материале “Ъ” «Нидерланды накрыл протестный вирус».