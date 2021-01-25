Прокуратура сочла законным суд над Навальным в отделе полиции

Постановление Химкинского городского суда о заключении Алексея Навального под стражу на 30 суток вынесено законно, заявили в прокуратуре Химок в ответ на жалобу защиты оппозиционера. Ответ ведомства выложил в Twitter адвокат Вадим Кобзев.

Возражения Химкинской городской прокуратуры. Полный текст. pic.twitter.com/LqUVR2Z45d — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) January 25, 2021

В частности, прокуратура заявила, что проведение судебного заседания в отделе полиции Химок «не свидетельствует об умалении независимости суда». Также в документе говорится, что «принятие судом решений, не соответствующих позиции стороны защиты, не может свидетельствовать о каком-либо предпочтении со стороны суда "инициатору запроса", нарушении принципа равенства сторон и подрыве независимости правосудия».

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево при возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля. По всей России 23 января начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 3711 человек.

Как на протесты в России отреагировали зарубежные СМИ, читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».