«АльфаСтрахование» представила рейтинг самых «дорогих» автомобилей по выплатам в ОСАГО в 2020 г. Аналитики «АльфаСтрахование» подсчитали, водители каких авто заявляли о самых больших убытках по ОСАГО после аварий в 2020 г.

Эксперты определили коэффициент убыточности для каждой марки – сколько рублей выплачивает страховая компания на каждый рубль, оплаченный автовладельцем за полис ОСАГО для конкретной марки автомобиля. Коэффициент не учитывает выплаты по мошенническим схемам.

Первое и второе место занимают Maybach и ГАЗ. Коэффициент убыточности по ним составляет 147,1% и 145,5% соответственно.

Третье место за водителями автомобилей Alpina, где на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,3 руб. выплат, и Hummer, за ошибки владельцев которых страховщики выплачивают по 1,1 руб. на каждый рубль сданной премии.

Пятое и шестое место за водителями Datsun и Daihatsu (110,4% и 103,4%) с показателями убыточности в 1,1 и 1 руб. к сборам. За ними – водители Daewoo - 91,3%. Убыточность по данной марке – 0,91 руб. к сборам. Последние три места в десятке самых убыточных для страховщиков автомобилей занимают ВАЗ (90,3%), Honda (79,3%) и Fiat (72,1%).

«Большинство автомобилей, которые попали в топ, относятся к премиум-классу – это дорогие иномарки – Maybach, Alpina, Hummer. Владельцы таких автомобилей предпочитают езду на высоких скоростях, что часто приводит к печальным последствиям. Другой тренд – это недорогие автомобили, которые часто выбирают таксисты и таксопарки. Например, автомобили марки ГАЗ и ВАЗ. Высокий средний убыток у таких марок автомобилей объясняется их широкой распространенностью и активной эксплуатацией – отсюда и более высокая частота наступления страховых случаев», – говорит Денис Макаров, руководитель управления андеррайтинга обязательных видов «АльфаСтрахование».

Рейтинг наиболее убыточных марок авто по ОСАГО: