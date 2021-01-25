Главе иркутского штаба Навального и его заму суд дал по десять суток ареста

Октябрьский райсуд Иркутска арестовал координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Беспалова на десять суток. Как сообщили “Ъ” в штабе, ему вменили ст. 20.2 ч. 2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

«Суд начался в понедельник в 10:30, завершился в районе 19:30»,— уточнили в штабе.

Сергей Беспалов был задержан 23 января примерно за час до начала марша и митинга в поддержку Алексея Навального, которые не были санкционированы местными властями. Примерно в это же время силовики увезли в полицию и заместителя координатора иркутского штаба Захара Сарапулова. Кировский райсуд Иркутска арестовал его в понедельник тоже на десять суток.

Как сообщил “Ъ” юрист Вячеслав Иванец, также по десять суток ареста получили активисты штаба Михаил Парфенюк и Сергей Покатилов. На семь суток арестован Иван Майоров. «Он не из штаба. Арестован по 20.2 ч. 5 КоАП за участие в несанкционированном митинге. По данным полиции он прикреплял какие-то надписи к табличкам "Губернатор Иркутской области", "Правительство Иркутской области" перед входом в здание облправительства»,— уточнил Вячеслав Иванец.

По его словам, в настоящее время в судах Иркутска рассматриваются материалы еще по двум задержанным активистам — Антону Жуковцу и Дмитрию Надеину. Кроме того, в Ангарске решается вопрос по Александру Лебедеву. «Протокол на Лебедева был составлен настолько безграмотно, что суд его возвращал на переоформление»,— сказал юрист. Также в Ангарске была задержана Анастасия Кузнецова. «Ее поместили в спецприемник. Мы даже обращались за помощью к уполномоченной по правам человека в Иркутской области Светлане Семеновой, чтобы отпустили девушку, но не удалось»,— добавил Вячеслав Иванец.

В протестных мероприятиях 23 января в Иркутске приняли участие несколько тысяч человек. Мэрия оценила их количество в 2,5 тыс. Митингующие прошествовали по центральным улицам Иркутска и собрались у здания правительства Иркутской области. Задержания активистов произошли уже по завершении мероприятий. В Ангарске в марше в поддержку Алексея Навального приняли участие около 300 человек. По данным «ОВД-Инфо», по всей России в связи с акциями были задержаны 3711 человек.

Как на протесты в России отреагировали зарубежные СМИ, читайте в публикации “Ъ” «"Навальный — самый опасный враг Путина"».

Екатерина Еременко, Иркутск