Испытания «Спутника V» в Венесуэле не выявили аномальных побочных эффектов

Участники испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле испытывают те же легкие побочные эффекты, что и люди, участвующие в вакцинации в других странах, сообщил врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, отвечающий за местные исследования российской вакцины.

«Есть сообщения о легких побочных эффектах — головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом — России и Аргентине»,— сказал он во время выступления, опубликованного на канале президента Венесуэлы Николаса Мадуро на YouTube (перевод «РИА Новости»)

Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V» 13 января, позднее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с Венесуэлой о поставках вакцины и ее производстве на территории страны. Господин Мадуро заявлял, что к маю в стране будет 10 млн доз. На данный момент первую дозу вакцины получили более 200 участников испытаний, 40 — привились двумя компонентами.

О том, как россияне относятся к вакцинации,— в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».