Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети в России

Пользователи соцсети «ВКонтакте» жалуются на сбои в ее работе в России, следует из данных портала Downdetector. Больше половины из них сообщили о проблемах с загрузкой сайта, чуть меньше жалоб поступает на затруднения с доставкой сообщений.

Технические проблемы начались около 17:00. Трудности испытывали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряда других российских городов. Сейчас «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя, он затронул менее 0,6% пользователей.

Ранее поступали жалобы на сбои в работе Telegram, пользователи сообщали о блокировке своих аккаунтов.

В субботу, 23 января, в день несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального пользователи также жаловались на сбои в работе операторов и соцсетей в России. Из данных Downdetector следовало, что проблемы были у МТС, «МегаФона», «Билайна», «Ростелекома», Tele2, Twitter и «ВКонтакте».