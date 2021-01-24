Участниц Pussy Riot задержали на фоне митинга в поддержку Навального

Активистки Pussy Riot Мария Алехина, муниципальный депутат Люся Штейн и режиссер Виктория Нарахса накануне были задержаны и доставлены в ОВД «Арбат», сообщила еще одна участница группы Надежда Толоконникова в Twitter. Двум девушкам вменяют организацию митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), Виктории Нарахса — неповиновение полицейскому (ст. 19.3 КоАП).

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщали, что Марию Алехину и Люсю Штейн задержали в Большом Афанасьевском переулке из-за наезда на полицейского на машине. Госпожа Алехина позже сообщила «Медиазоне», что девушки, «естественно, никого не сбивали», потому что у них нет автомобиля и водительских прав. «ОВД-Инфо» опубликовало видео задержания, снятое самой госпожой Алехиной. На ролике видно, что полицейский объясняет задержание жалобой из-за «призывов».

«Я сейчас в суде, где Алехину и Штейн будут судить за организацию акции по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Информация о наезде на полицейского — это какой-то белый шум. Понимаете, Мария Алехина даже не умеет водить машину, Штейн тоже»,— сказал «МБХ медиа» адвокат Дмитрий Захватов.

Напомним, акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в разных городах России в субботу, 23 января. По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях были задержаны более 3,4 тыс. человек.

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