Задержан подозреваемый в нападении на сотрудников ДПС на акции в Петербурге

Подозреваемый в нападении на сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) в ходе протестной акции на Сенатской площади в Санкт-Петербурге задержан, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти против неизвестного мужчины, ударившего двух сотрудников ГИБДД.

Задержанный работает IT-специалистом в коммерческой фирме. По данным пресс-службы, подозреваемый был задержан ночью около двух часов неподалеку от места жительства на улице Даниила Хармса.

«Днем 23 января мужчина запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского. При попытке задержания злоумышленник ударил еще одного полицейского и скрылся»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения ГУ МВД. В ведомстве также сообщили, что обоим сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.

В субботу, 23 января, по всей России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Санкт-Петербурге люди собрались на Сенатской площади. Они перекрывали Невский проспект и дошли до Марсова поля. Акция завершилась вечером у Гостиного двора. Штаб Навального заявил о задержании более 650 участников акции протеста в Петербурге. По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях были задержаны 3435 человек. Из них 523 в Петербурге.

О протестах читайте в публикации “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"»