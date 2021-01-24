Штаб Навального в Петербурге сообщил о задержании 650 человек

Штаб Навального заявил о задержании более 650 участников акции протеста в Петербурге в субботу, 23 января.

В отношении задержанных задержанных составляли протоколы по ст. 8.6.1 закона Петерубрга «Об административных правонарушениях».

По данным «ОВД-Инфо» задержанных в городе меньше, 489 человек.

Напомним, что накануне в Петербурге и других городах страны прошли несогласованные властями акции в поддержку Алексея Навального. Протестующие митинговали на Сенатской площади, перекрывали Невский проспект, дошли до Марсова поля. Акция завершилась вечером у Гостиного двора.