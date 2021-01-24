США подтвердили Японии намерение защищать острова Сенкаку при необходимости

Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Японии Нобуо Киси. По сообщению Пентагона, господин Остин заверил своего японского коллегу, что США поддерживают суверенитет Японии над архипелагом Сенкаку, территориальные претензии на который выражает Китай.

«Министр Остин дополнительно подчеркнул, что острова Сенкаку покрываются статьей 5 Договора США и Японии о безопасности, и США продолжают противостоять любым односторонним попыткам изменить статус-кво в Восточно-Китайском море»,— указано в сообщении Пентагона. Статья, о которой идет речь, подразумевает совместную оборону США и Японии в случае вооруженной угрозы одной из стран.

Министры также обсудили вопрос передислоцирования американских военных в Японии — в частности, создании авиабазы в Хэноко и перевода туда сил из базы Футэмма.

Сообщение Пентагона было вторым за день заявлением властей США о поддержке территориальных соседей КНР. Ранее Госдепартамент сообщил о готовности продолжать оказание военную поддержку Тайваню. Япония получила контроль над архипелагом Сенкаку вместе с Тайванем в 1895 году. Китай оспаривает принадлежность архипелага Сенкаку на том основании, что Япония после Второй мировой войны отказалась от претензий на Тайвань.