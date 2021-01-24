Голикова: согласовать паспорта вакцинации от COVID-19 невозможно

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маловероятной идею создания международных сертификатов прививок от коронавируса. По ее мнению, странам практически невозможно согласовать между собой нюансы, которых стоит придерживаться при использовании паспортов вакцинации.

«Невозможно согласовать по определению. Ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — желтая лихорадка, именно потому что очень сложно принять»,— сказала госпожа Голикова в эфире канала «Россия-24». По ее словам, у каждой страны и у каждого человека есть «огромное количество нюансов», и в вопросе следует опираться на позицию ВОЗ.

Отметим, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал скептически относиться к идее ввести паспорта вакцинации для международных поездок. По его словам, у идеи паспортов вакцинации и у появления новых штаммов коронавируса «единая объединяющая тема — солидарность». «Мы не можем позволить отдавать приоритет тем или иным группам или странам или наказывать их»,— говорил он во время заседания чрезвычайного комитета ВОЗ в январе (цитата по The Guardian).

4 января президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о выдаче гражданам РФ, привившимся российской вакциной, сертификатов, которые получили бы международное признание. Позднее Минздрав допустил введение некоторых послаблений для россиян, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса. Пока что сертификаты о прививках от COVID-19 не дают преференций, гарантированным нормативными актами. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев назвали дискриминационной идею преференций для уже привившихся от коронавируса.

Подробнее — в материале “Ъ” «Привьют не по паспорту».