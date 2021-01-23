Во Владивостоке возбудили уголовные дела о насилии в отношении силовиков

Во Владивостоке возбудили два уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). Инциденты произошли 23 января во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Один подозреваемый — 28-летний житель Владивостока. По данным СКР, он, находясь на проезжей части, схватил за шею командира одного из взводов ОМОНа, попытался повалить его на землю и нанес ему не мене двух ударов. Подозреваемый задержан. Еще один мужчина в маске несколько раз ударил заместителя командира полка и старшего инспектора отделения организации службы полка Патрульно-постовой службы местного управления МВД. Его личность еще не установлена.

Сегодня в разных городах России проходят митинги в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», по стране задержали уже 1338 человек, во Владивостоке — 35.

Подробнее об акциях в поддержку Алексея Навального — в онлайн-трансляции “Ъ”.