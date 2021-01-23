Полиция отпустила подростка, задержанного на акции в Екатеринбурге

Несовершеннолетнего, задержанного на акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге, передали родителям. «Несовершеннолетнего передали родителям, его не стали задерживать, он отпущен. С ним уже будет работать комиссия по делам несовершеннолетних. Второй человек, которого изначально приняли тоже за несовершеннолетнего, был без документов. Позже оказалось, что ему есть 18 лет»,— рассказала “Ъ-Урал” свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Напомним, по данным министерства общественной безопасности региона, во время акции были задержаны 14 человек. По официальным данным, участие в акции приняли около 3 тыс. человек.

«Мое глубокое убеждение — несовершеннолетним не надо было выходить на этот митинг и холодно и ребята еще не должны быть среди участников»,— подчеркнула госпожа Мерзлякова.

Руководитель центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», член общественной палаты Свердловской области Лариса Крапивина заявила, что привлекать детей к участию в митингах противозаконно. «Проведение собраний и митингов у нас закреплено в Конституции, и люди имеют на это право, но привлекать несовершеннолетних, используя массовые рассылки через социальные сети и звать детей на митинги — это противозаконно. Есть другие механизмы проявлять свой голос. Например, площадка общественной палаты. Мы ни раз разбирали там много сложных социальных, экологических проблем на различных общественных слушаниях. От того, что люди собрались на митинг и покричали в жизни мало что меняется. Да, они имеют право предъявить свой протест, да, они привлекли внимание власти к проблемам в нашем обществе , но то, как это происходит сейчас — неприемлемо. Люди в 30-ти градусный мороз вышли на улицу, в том числе школьники, которых призвали через соцсети. Зачем? Чтобы накрутить счетчик и показать массовость? Призывы к насилию, которые сейчас звучат - это неконструктивно. Это, однозначно, незаконно!»,— считает госпожа Крапивина.

Напомним, накануне власти, учителя и силовики предупредили детей и родителей о недопустимости участия в акции 23 января.

Подробнее об этом — в материале «У Алексея Навального забирают школьные годы».