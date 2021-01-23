Адвокат: среди задержанных на акции в Екатеринбурге было двое несовершеннолетних

Как рассказал “Ъ-Урал” адвокат Алексей Бушмаков, среди задержанных на акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге было двое несовершеннолетних. По его словам, их увозили в отдел полиции №5, отпустили их или они по-прежнему задержаны, пока неизвестно. В этом же отделе полиции находится известный уличный художник Тимофей Радя и еще два человека. Куда отвезли остальных задержанные адвокаты еще выясняют.

Напомним, по данным министерства общественной безопасности региона, во время акции были задержаны 14 человек. По официальным данным, в акции приняли участие 3 тыс. человек. Организаторы оценивают число пришедших в 7-10 тыс.

«Полицию тоже провоцировала та сторона, и шашки были сброшены в стороны полицейских. Это плохо, понимаете? Надо уж если идти, то брать ответственность всем организаторам. Вот это плохо. Поэтому сейчас, да, я считаю, что полиция должна больше объяснять людям, что происходит, и говорит, почему они должны покинуть эту территорию», — прокомментировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Напомним, накануне власти, учителя и силовики предупредили детей и родителей о недопустимости участия в акции 23 января.

Подробнее об этом — в материале «У Алексея Навального забирают школьные годы».