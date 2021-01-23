Дело о призыве к массовым беспорядкам возбудили в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. В Новосибирске сегодня проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«По версии следствия, в январе 2021 года в Новосибирске неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанию вооруженного сопротивления представителям власти — сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста «#СвободуНавальному!» в Новосибирске 23 января 2021 года»,— говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР) по области.

Позже было установлено, кто осуществлял призывы. Это, по данным ведомства, 20-летний житель Новосибирска. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Он дал показания по поводу переписки в интернете. По его месту жительства был проведен обыск, допрашиваются свидетели, сообщили в СКР. «В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения»,— заявили в СКР.

Митингующие в Новосибирске дошли до площади имени Ленина. Мероприятие, по разным оценкам, собрало около 4,5 тыс. человек. Участники акции, главным образом молодые люди, держали в руках транспаранты «Свободу Навальному», «Путин боится», «Я знаю кто отравил Навального». Каждые пять минут силовики предлагали собравшимся разойтись, так как мероприятие несанкционированное, но их слова заглушал свист. Наиболее активных нарушителей силовики задерживали и препровождали в находившиеся поблизости автозаки и автобусы, Каждое задержание толпа сопровождала криками «Позор, мы же платим вам зарплату».

Ранее СКР возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях в поддержку господина Навального. Дело было возбуждено после обращений «различных объединений родителей российских школьников». В то же время МВД организовало доследственную проверку в связи с организацией провокаций руководителями штабов Алексея Навального, а Генпрокуратура предупредила, что участников акций может ждать уголовное наказание.

Сегодня, 23 января, в России проходят несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. На них начались задержания. По данным «ОВД-Инфо», всего задержано больше 200 человек.

О подготовке властей к субботним протестам — в публикации “Ъ FM” «Силовики готовятся к митингам».

Константин Воронов, Юлия Сасевич, Новосибирск