Правительство распространило льготное кредитование на «дочек» предприятий ОПК

Правительство России расширило программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Теперь «дочки» этих предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Ранее доступ к таким кредитам был только у материнских компаний.

Займы будет предоставлять «ВЭБ.РФ» и ряд российских банков. При обращении в «ВЭБ.РФ» минимальный размер займа составит 0,5 млрд руб., ставка — от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 млрд руб. Другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования.

В марте 2020 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил о планах реструктуризации долгов предприятий ОПК. Вице-премьер отметил, что эта мера позволит предприятиям ОПК освободиться от больших платежей банкирам и высвободить средства для собственного развития.