СМИ узнали о плане Трампа уволить главу Минюста для отмены итогов выборов

Президент США Дональд Трамп перед уходом с поста планировал сменить исполняющего обязанности министра юстиции Джеффри Розена, чтобы повлиять на итоги выборов, сообщает The New York Times (NYT). Помогал господину Трампу разработать соответствующий план сотрудник Минюста Джеффри Кларк. Согласно плану, предполагалось отменить результаты выборов в Джорджии.

Дональд Трамп отказался от попыток сместить господина Розена после того, как из Минюста пригрозило уволиться несколько человек, пишет NYT. По данным газеты, президент оказывал давление на Джеффри Розена, требуя назначить специальных советников по проверке выборов.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Дональд Трамп не признавал итоги выборов и настаивал на пересчете голосов.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования. Инаугурация господина Байдена прошла 20 января.

Подробнее о церемонии читайте в публикации “Ъ” «Камон, эврибайден!»