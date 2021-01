Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов стал первым в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка мира. Это первая победа для сборной России в личных гонках с февраля 2020 года. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

All 20 targets go down for Alexander Loginov - but he breaks a pole leaving the shooting range. ?? #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/79SKiFMGWd