МИД РФ: США нужны Киеву в «нормандском формате» для отказа от минских договоренностей

В стремлении Украины расширить число участников «нормандского формата», включив в него США и Великобританию, российский МИД видит желание усилить давление на Россию. Кроме того, в дипведомстве подозревают желание сорвать выполнение минских договоренностей.

«Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить "агрессором и оккупантом", в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в отход от положений минского комплекса мер, который закреплен резолюцией 2202 СБ ООН»,— заявили ТАСС в МИД РФ.

«Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится»,— добавили в российском дипведомстве.

Переговоры советников «нормандской четверки» состоялись в Берлине 12 января. По словам главы российской делегации Дмитрия Козака, они ни к чему не привели. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 20 января заявила, что процесс обмена пленными в Донбассе заморожен. Глава МИДа председательствующей в ОБСЕ Швеции Анн Линде во время визита в Киев и Донбасс выразила мнение, что «карабахский» сценарий в этом вопросе нежелателен.

Подробнее — в материале “Ъ” «Украину отговаривают от карабахского сценария».