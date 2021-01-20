Украинский омбудсмен заявила о заморозке процесса обмена пленными в Донбассе

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что процесс обмена пленными в Донбассе заморожен.

«Освобождение незаконно удерживаемых лиц обсуждается в первую очередь в трехсторонней контактной группе в Минске. И сейчас можно сказать, что процесс заморожен, ничего не происходит»,— заявила госпожа Денисова в своем Telegram-канале. По ее словам, сторонам необходимо о работать в направлении совершения обмена и Киев готов вести такую работу.

Напомним, 12 января состоялись очередные переговоры «нормандской четверки». По словам главы российской делегации, заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака, на встрече советники не смогли прийти к соглашению по связанным с Донбассом вопросам.

О стратегии России на украинском направлении — в материале “Ъ” «"Отношения с Киевом останутся в состоянии глубокой заморозки"».