Мэрия Ярославля получила от жителей 600 жалоб по транспортной реформе

В Ярославле продолжаются обсуждения с экспертами и жителями города запланированной мэрией реформы общественного транспорта. Очередное такое обсуждение накануне состоялось в Дзержинском районе, сообщили в пресс-службе мэрии. На встрече с жителями начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский рассказал о целях и задачах транспортной реформы.

«На подготовительном этапе модернизация транспортной системы для нас особенно важно получить обратную связь от жителей города. Дальнейшая реорганизация маршрутной сети будет осуществляться с учетом высказанных мнений, предложений и замечаний»,— отметил господин Волканевский.

Он сообщил, что в мэрию от ярославцев поступило 600 жалоб по опубликованным властями города планам изменения транспортной сети Ярославля. По его словам, все замечания и предложения будут проанализированы и учтены при корректировке планов транспортной реформы.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил мэру Ярославля Владимиру Волкову внести коррективы в запланированную в городе транспортную реформу с учетом мнения специалистов и жителей. По словам главы региона, он получил много жалоб от жителей Ярославля по поводу проводимых в городе изменений схемы движения общественного транспорта. Люди жалуются на предполагаемую отмену популярных у горожан автобусных маршрутов и на увеличение числа пересадок из-за отмены сквозных маршрутов.

С учетом поручения главы региона мэр Ярославля Владимир Волков поручил Сергею Волканевскому учесть замечания, поступившие от жителей и внести необходимые изменения в конкурсную документацию по новым маршрутам.

20 января в мэрии сообщили, что они отменили объявленный в конце прошлого года в рамках транспортной реформы конкурс на определение перевозчиков на 18 новых автобусных маршрутов, которые планировалось ввести вместо 26 отменяемых.

"Ъ-Ярославль" рассказывал, что проведение транспортной реформы в Ярославле намечено в три этапа. Стартует она в марте 2021 года. Городские власти хотят отказаться от 26 направлений, на которых по нерегулируемому тарифу работают так называемые маршрутки. Взамен появится 18 новых маршрутов.

По данным Сергея Волканевскго, реформа общественного транспорта, проводимая в городе, повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб.

Подробнее о транспортной реформе в Ярославле в материале "Ъ-Ярославль" — «Трехэтапная оптимизация».

Антон Антонов