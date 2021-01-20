В Ярославле отменили конкурс на новые автобусные маршруты Из-за жалоб жителей города губернатору, в транспортную реформу внесут поправки

В Ярославле отменен объявленный в конце прошлого года в рамках транспортной реформы конкурс на определение перевозчиков на 18 новых автобусных маршрутов, которые планировалось ввести вместо 26 отменяемых.

Накануне "Ъ-Ярославль" сообщал, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил мэру Ярославля Владимиру Волкову внести коррективы в запланированную в городе транспортную реформу. Глава региона отметил, что он получает много обращений от жителей Ярославля по поводу проводимых в городе изменений схемы движения общественного транспорта. Люди жалуются на предполагаемую отмену популярных у горожан автобусных маршрутов и на увеличение числа пересадок из-за отмены сквозных маршрутов. Дмитрий Миронов отметил, что планы по проведению реформы нуждаются в дополнительном обсуждении с участием специалистов и жителей города.

Вчера же Владимир Волков с учетом поручения губернатора, дал свое поручение начальнику управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергею Волканевскому учесть замечания, поступившие от жителей города по поводу запланированной реформы общественного транспорта. В связи с этим глава города поручил внести необходимые изменения в конкурсную документацию по новым маршрутам.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что проведение транспортной реформы в Ярославле намечено в три этапа. Стартует она в марте 2021 года. Городские власти хотят отказаться от 26 направлений, на которых по нерегулируемому тарифу работают так называемые маршрутки. Взамен появится 18 новых маршрутов.

По данным начальника управления городского пассажирского транспорта Ярославля Сергея Волканевскго, реформа общественного транспорта, проводимая в городе, повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб.

Подробнее о транспортной реформе в Ярославле в материале "Ъ-Ярославль" — «Трехэтапная оптимизация».

Антон Антонов