Мэр поручил учесть замечания жителей Ярославля по транспортной реформе

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков во время рабочего совещания поручил начальнику управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергею Волканевскому учесть замечания, поступившие от жителей города по поводу запланированной реформы общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

В сообщении отмечается, что темой рабочего совещания был анализ поступивших в мэрию обращений от жителей в связи с планируемыми изменениями городской маршрутной сети, которые должны произойти с марта 2021 года.

Мэр отметил, что все замечания и предложения жителей города должны быть учтены при формировании изменений маршрутной сети общественного транспорта. В связи с этим глава города поручил внести необходимые изменения в конкурсную документацию по новым маршрутам.

«Наша задача создать на территории города равные условия и для пассажиров, и для перевозчиков. Чтобы на все виды транспорта распространялись социальные льготы, действовал единый тариф, а качество и безопасность пассажирских перевозок год от года только улучшалась. Вся проделываемая сейчас нами работа должна свестись к тому, чтобы качество предоставляемой услуги вышло на совершенно новый уровень. В то же время необходимо учитывать, что маршруты, которые складывались годами и которые пользуются спросом у ярославцев, не так легко перестроить. Поэтому необходимо учесть все детали, создать максимум комфорта, и подчеркиваю, максимум безопасности. Поскольку вопросы транспортной инфраструктуры касаются каждого ярославца, губернатор Дмитрий Юрьевич Миронов особо обратил внимание на то, что в обязательном порядке должны быть учтены все предложения жителей. Поэтому с особым вниманием и полным контролем над исполнением все замечания необходимо взять в работу»,— сказал господин Волков.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сегодня прокомментировал проводимую в областном центре транспортную реформу. По словам главы региона, он в последнее время получает большое количество обращений от ярославцев, которые жалуются на запланированный отказ от части популярных у жителей Ярославля маршрутов общественного транспорта, а также на предполагаемое реформой увеличение количества пересадочных рейсов.

Губернатор сообщил, что он поручил мэру города Ярославля Владимиру Волкову дополнительно обсудить параметры реформы, подключив к этому специалистов, обсудить изменения с жителями города. Дмитрий Миронов отметил, что при обсуждении планов по проведению транспортной реформы «жители должны быть услышаны».

В пресс-службе мэрии уточнили, что информация о планах по изменению маршрутов размещалась на интернет-ресурсах мэрии. Жителей просили отправлять свои замечания и предложения. В настоящее время только по электронной почте жители прислали более 500 обращений.

«Собранные замечания и предложения – это результат обратной связи, которую мы получили от жителей. Все замечания будем непосредственно учитывать в конкурсной документации, которая на сегодняшний день уже размещена, но, тем не менее, в нее будут внесены изменения»,— рассказал господин Волканевский, отметив, что в связи с этим проведение конкурсных мероприятий сдвинется по времени.

Подробнее о транспортной реформе в Ярославле в материале "Ъ-Ярославль" — «Трехэтапная оптимизация».

Антон Антонов