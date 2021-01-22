Арестован глава «Водоканала» Буйнакска, где произошла вспышка острой кишечной инфекции

Исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов арестован на два месяца по решению суда. В минувшую среду ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет) УК РФ.

В результате его действий, считают следователи, с 9 по 18 января в медицинские учреждения Буйнакска с симптомами отравления обратились более 300 человек, в том числе 246 детей, у которых выявлена острая кишечная инфекция (ОКИ). Причиной ОКИ стал прием питьевой воды из общего водопровода.

Как сообщал “Ъ”, Абдулвагаб Шарипов был задержан 18 января. 22 января Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия избрал в отношении господина Шарипова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 18 марта. Как сообщили сегодня в республиканском управлении СКР, глава ведомства Анатолий Щуров поручил также дать уголовно-правовую оценку действиям мэра Буйнакска и правовую оценку — действиям главного инженера и заместителей директора «Буйнакскводоканала».

По поручению руководителя управления СКР будут приняты меры по наложению ареста на имущество виновных для возмещения причиненного ущерба. Информацию по принятию профилактических мер при водоснабжении населенных пунктов следственные органы направят главам муниципалитетов республики.

Из-за массового отравления власти Буйнакска закрыли школы и детские сады до 24 января.

Юлия Рыбина, Махачкала