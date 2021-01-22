Испания получила 41% средств, выделенных ЕС на возобновляемую энергетику

Первое место по полученным от ЕС средствам на развитие возобновляемой энергетики заняла Испания: в период с 2014 по 2020 год она получила около €160 млн, что соответствует 41,4% всех средств, выделенных европейскими властями на такие инвестиции. Это данные исследования, опубликованного британской компанией HeatingForce.

В общей сложности в этот период ЕС выделил на распространение возобновляемых источников энергии около €387 млн. Эти средства выделены в рамках программы Horizon 2020, целью которой является финансирование самых разных научно-исследовательских проектов, она охватывает период с 2014 по 2020 год.

На втором месте после Испании по выделенным на развитие этой сферы средствам находится Италия: она получила €66,6 млн (17,2%), на третьем месте — Франция с €47,8 млн (12,4%). Также среди лидеров по полученным от ЕС средствам в этой сфере — Великобритания (€29 млн, 7,5%), Финляндия (€19 млн, 4,9%) и Бельгия (€17,7 млн, 4,6%). Меньше всего получили Ирландия (€2 млн, 0,5%) и Австрия (€4,7 млн, 1,2%).

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Яна Рождественская