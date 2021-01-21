Москвичам старше 65 лет отменили льготное посещение театров и музеев

В Москве для граждан старше 65 лет отменено льготное посещение учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры. Ограничения продлятся до улучшения ситуации с коронавирусом.

Распоряжение департамента культуры Москвы опубликовано на сайте столичной мэрии. Согласно документу, учреждениям культуры рекомендовано временно приостановить льготное и бесплатное предоставление услуг лицам старше 65 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 января отменил обязательную удаленку для колледжей и разрешил работу детских развлекательных центров, спортивных школ и учреждений культуры. При этом режим домашней изоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями сохраняется.

Подробности смягчения ограничений — в материале “Ъ” «Сергей Собянин открывает музеи и детские комнаты».