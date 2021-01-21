В Кремле считают эффективными меры по сдерживанию цен на продукты

Правительство приняло эффективные меры по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вопрос о том, могут ли расширить список продуктов для регулирования, он переадресовал в правительство.

«Это нужно спрашивать правительство. Потому что вы знаете, что по поручению президента правительством, во-первых, приняты весьма эффективные и энергичные меры по стабилизации ситуации с ценами и осуществляется постоянный мониторинг»,— сказал господин Песков журналистам.

«Но конечно же, ситуация не статична, и мировая конъюнктура не статична. Кроме того, конечно, существуют и сезонные колебания. Но главное здесь, как говорил президент, избежать какого-то выхода амплитуды за пределы этого допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры»,— заявил пресс-секретарь.

Напомним, в декабре 2020 года было подписано соглашение о предельных оптовых и розничных ценах на сахар и подсолнечное масло. Это произошло после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. Предельная отпускная цена масла составила 95 руб. за 1 л, розничная — 110 руб. за 1 л. Для сахара — 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. По данным “Ъ”, Минсельхоз готов применить механизм при дальнейшем росте цен на зерно и макаронные изделия.

Подробности — в материале “Ъ” «Аппетит приходит во время цены».