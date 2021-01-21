Владельцы «Рольфа» прекратили переговоры о продаже

Кипрская компания Delance Limited больше не ведет переговоры о продаже принадлежащего ей российского автодилера «Рольф». Переговоры остановлены весной прошлого года, когда началась первая острая фаза пандемии коронавируса, рассказала гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова. Напомним, основатель компании Сергей Петров находится под уголовным преследованием.

«Тема с продажей закрыта, не рассматривается. Она была закрыта в связи с началом пандемии. Тот процесс, который был начат, приостановлен,— сказала госпожа Виноградова (цитата по «Интерфаксу»).— У нас было достаточно большое количество потенциальных покупателей, в шорт-лист вошли порядка 10 партнеров. В феврале 2020 года мы проводили road show (часть подготовки компании к IPO.— “Ъ”), но вот как раз в марте случилось то, что случилось, и тема закрыта».

СКР в мае 2020 года предъявил топ-менеджеру «Рольфа» Анатолию Кайро обвинение в незаконном выводе за границу почти 4 млрд руб. Следствие считает, что сделка, в которой участвовал господин Кайро, была осуществлена в интересах уехавшего в Австрию и имеющего гражданство этой страны основателя «Рольф» Сергея Петрова. По его словам, он вел переговоры о продаже бизнеса.

Подробнее — в материале “Ъ” «Человек человеку "Рольф"».