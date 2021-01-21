НБКИ: выдача кредитных карт в РФ упала до минимума с 2017 года

К концу 2020 года российские банки выдали до 9 млн кредитных карт. Это минимальный показатель с 2017 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Причем около миллиона кредиток было выдано в последнюю неделю года.

«В 2020 году было выдано 8,99 млн новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с 2019 годом»,— цитирует «Прайм» сообщение НБКИ. Ниже этот показатель последний раз опускался только в 2017 году, когда в России было выдано около 6,9 млн кредитных карт.

«В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась больше чем на 60%,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— Дело в том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты прежде всего тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне».

Больше всего кредиток было выдано в Москве (556,1 тыс.), Московской области (427 тыс.), Краснодарском крае (386,6 тыс.), Санкт-Петербурге (331,1 тыс.) и Башкирии (291,7 тыс.). Сильнее всего в 2020 году сократилась выдача кредитных карт в Московской области (-30,9%), Москве (-30,0%), Приморском крае (-29,8%) и Татарстане (-28,5%).

В сентябре сообщалось, что количество используемых депозитных и кредитных карт в России резко снизилось. Количество банковских карт в использовании уменьшилось на 2,3%, до 190,3 млн. Последний раз подобное снижение было только в 2015 году: тогда в первом квартале число используемых карт упало на 4 млн.

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