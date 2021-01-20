Телефонная связь в генконсульстве России в Нью-Йорке до сих пор не восстановлена

Несмотря на обращения российских дипломатов в Управление иностранных миссий, телефонной связи в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке до сих пор нет. Об этом сообщил представитель генконсульства Алексей Топольский. Телефонная связь недоступна с 18 января.

«Около 30 телефонных линий отключены. Мы направляли официальное обращение в нью-йоркское Управление иностранных миссий, а в ответ было заявлено, что обращение принято к сведению и нам следует решать эти вопросы с телефонной компанией»,— сказал господин Топольский ТАСС .

Представитель дипмиссии добавил, что это не первые проблемы со связью у российского генконсульства. «Могу сообщить, что уже на протяжении нескольких месяцев у нас не работает факсимильная связь с Москвой. Представители компании-провайдера неоднократно обещали восстановить ее, однако ситуация не меняется»,— уточнил он.

Ранее в диппредставительстве заявили, что «американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии». Также наблюдаются перебои с интернетом. Госдепартамент США сообщил, что российские власти не информировали американское ведомство об отключении связи и рекомендовал обратиться к компании, предоставляющей услуги связи. Посольство РФ в США направило Госдепу ноту из-за проблем со связью.