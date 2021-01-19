Госдеп заявил, что Россия не обращалась к нему по поводу отключения связи в генконсульстве

Госдепартамент США сообщил, что российские власти не информировали американское ведомство об отключении связи в генконсульстве России в Нью-Йорке. Вашингтон рекомендовал обратиться к компании, которая предоставляет им соответствующие услуги. Генконсульство не может решить проблему со связью двое суток.

«Российские власти не информировали Госдепартамент и не запрашивали нашего содействия в связи с какими бы то ни было проблемами, касающимися работы телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке. Если у них действительно произошло отключение, им следует незамедлительно обратиться за содействием к компании, предоставляющей услуги»,— сказала представитель Госдепа ТАСС.

Ранее генконсульство в Нью-Йорке сообщило СМИ, что с 18 января «американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии». Также наблюдаются перебои с интернетом. Представители генконсульства не уточняли, куда они обращались по этому вопросу. Источник «РИА Новости» сообщил, что американская сторона ссылается на технические проблемы.