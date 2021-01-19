В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили телефонные линии

Телефонные линии были отключены в генконсульстве России в Нью-Йорке, также возникают проблемы с интернетом, сообщает дипмиссия в Twitter.

«С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет»,— сообщили в дипломатическом представительстве. В генконсульстве просят обращаться с вопросами на электронную почту.

По данным источника «РИА Новости» в генконсульстве, американская сторона ссылается на технические проблемы. «Якобы не могут решить вопрос на протяжении двух суток. Такого просто не было никогда. И у нас не одна, и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом»,— сказал собеседник агентства.