В омский штаб Алексея Навального пришла полиция

В отделение штаба Алексея Навального в Омске пришли сотрудники полиции. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила координатор штаба Ольга Картавцева. По ее словам, в помещении находятся около десяти сотрудников полиции и понятые.

«Кто-то из них в штатском, кто-то не представляется. Сейчас на меня составляют протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Предполагаю, что это связано с анонсом предстоящего митинга-шествия в поддержку Алексея Навального. Жду, когда приедут адвокаты»,— рассказала Ольга Картавцева.

Алексей Навальный, арестованный по ходатайству ФСИН после возвращения из Германии, призвал своих сторонников выходить на улицы. Акции в поддержку оппозиционера с требованием его немедленного освобождения пройдут 23 января по всей стране.

Как депутаты Госдумы обвинили Алексея Навального в дестабилизации ситуации в России в интересах Запада — в публикации “Ъ” «Алексея Навального оценили по недостоинству».

Юлия Сасевич, Новосибирск