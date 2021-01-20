Нацгвардия США отстранила 12 бойцов от инаугурации Байдена

Национальная гвардия США отстранила 12 бойцов от службы на инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает AFP со ссылкой на главу Нацгвардии Дэниела Хокансона. Двое из них были отстранены за «неподобающие комментарии или тексты», пояснил он.

Эти двое были отправлены домой, сказал господин Хокансон, отказавшись объяснить, что было сказано в комментариях. По его словам, их отстранили «из-за чрезмерной осторожности».

Отстранение остальных десяти военнослужащих также осталось без объяснения. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что это «не имело отношения к событиям, происходящим в Капитолии, или к опасениям, которые многие люди отмечали по поводу экстремизма».

Всего для обеспечения безопасности на инаугурации Джо Байдена в Вашингтон перебросят около 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США.

Инаугурация нового президента Джо Байдена пройдет сегодня, 20 января, примерно в 20:00 мск (полдень по местному времени). Действующий президент Дональд Трамп нарушил 150-летнюю традицию и отказался присутствовать на церемонии.

О последних днях президентства Трампа — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».