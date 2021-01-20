Суд перенес рассмотрение дела Навального о клевете

Бабушкинский районный суд перенес на 5 февраля заседание по делу в отношении российского оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. На рассмотрении не было ни представителей потерпевшего, ни подсудимого, который находится в СИЗО, передает корреспондент “Ъ”.

«Невозможно рассматривать дело без явки подсудимого. Рассмотреть дело даже по существу невозможно. В связи с неявкой подсудимого дело переносится на 5 февраля на 10:00»,— сказала судья.

«Сегодня суд отложил судебное рассмотрение по делу о клевете, сославшись на то, что Алексей Навальный находится в СИЗО, не доставлен, а судебное разбирательство должно происходить с его участием. Мы поддержали такую позицию суда, и дело отложили до 5 февраля, в этом же суде будет дальнейшее рассмотрение с участием Алексея. Суд настаивает на его личном участии»,— сказала адвокат господина Навального Ольга Михайлова.

Дело о клевете в отношении Алексея Навального было возбуждено в июне прошлого года. Политик прокомментировал ролик RT, в котором общественные деятели, в том числе ветеран войны Игнат Артеменко, высказывались в поддержку поправок к Конституции. Господин Навальный назвал героев ролика «продажными холуями» и «позором страны».

Сам Алексей Навальный находится под арестом до 15 февраля за неоднократное нарушение условного приговора по делу о хищениях у компании «Ив Роше». 17 января его задержали на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина, где лечился после предполагаемого отравления.

Подробности дела о клевете — в материале “Ъ” «СКР защитил честь ветерана».