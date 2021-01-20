ММК помогает обновлению медсанчасти

Регистратура Диагностического центра Центральной клинической медико-санитарной части, а также кабинет плановой госпитализации благодаря поддержке ММК начали работу в обновленных помещениях.



Для удобства регистратура Диагностического центра переехала в отдельное, удобное и просторное помещение, и теперь пациентам не нужно спускаться в подвал второго хирургического корпуса. Новым местом определено помещение бывшей аптеки, по адресу ул. Набережная, д.18/9, пустовавшее последние два года.

Ремонт, покупка мебели и оборудования в регистратуру происходили на средства учредителя больницы - ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Этот переезд один из этапов реализации стратегической программы развития медсанчасти, которая была утверждена председателем Совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым и генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым.

«Обновленная регистратура заработала в конце прошлого года, - рассказал директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко. - Мы постарались сделать все, чтобы нашим пациентам было удобно. Здесь у нас и гардероб, и инфомат, сама регистратура, сделали даже небольшой аптечный пункт. Также тут будет располагаться колл-центр, который в течении 2021 года свяжет все наши подразделения, находящиеся как на правом, так и на левом берегу реки Урал. Записаться к специалисту можно будет по единому номеру. Этот объект также направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи».

Слева от новой регистратуры расположилось помещение для плановой госпитализации пациентов.

«В любом многопрофильном стационаре большой клиники разделение плановых больных и экстренных - большая проблема», - отметил главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко. – Мы решили ее таким образом - сделали кабинет плановой госпитализации. Он является частью отделения Приемного покоя хирургии. Люди приходят сюда по определенным слотам времени, в зависимости от подразделения, куда они госпитализируются. Берут талон в инфомате, в кабинете происходит заполнение необходимой документации и больного направляют в отделение. Таким образом плановому пациенту теперь не нужно сидеть в очереди в приемном покое и пропускать экстренные пациентов, привезенных каретами скорой помощи».

По словам заведующего приемным покоем хирургии Алимжана Дюсебаева ежедневно в отделения хирургической направленности АНО «ЦКМСЧ» госпитализируется более ста человек, 40 из них планово.

Благодаря финансовой поддержки ММК модернизация затронула и другие подразделения медсанчасти. В декабре начала работу обновленная регистратура поликлиники №1 АНО «ЦКМСЧ», обслуживающей в основном работников Группы ММК. В поликлинике появилась приобретенная на средства комбината новая информационная медицинская система-qMs, которая позволит обеспечить электронную очередь и четкое прохождение пациентами медицинских специалистов. Благодаря ей планируется сократить время прохождения пациентами периодических медицинских осмотров.

Помимо этого, в соответствии с программой развития медсанчасти до 2024 года, ММК инвестирует немалые средства в капитальные ремонты зданий ЦКМСЧ, приобретение дорогостоящего медицинского и диагностического оборудования, покупку транспортных средств и другие направления развития одного из крупнейших в регионе учреждений здравоохранения.

По материалам АНО «ЦКМСЧ»