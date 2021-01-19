Мосбиржа предупредила о росте числа мошеннических звонков от ее имени

Мосбиржа предупредила о росте числа мошеннических схем с использованием ее бренда. В частности, мошенники совершают звонки от ее имени и пытаются получить информацию о банковских картах клиентов.

«Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются аналитиками или трейдерами Московской биржи и предлагают совершить инвестиции в акции российских и международных компаний под высокие проценты. Затем они пытаются получить у физического лица информацию о его банковских картах или просят провести платеж по своим реквизитам»,— сказал директор департамента операционных рисков и информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов.

Год назад на горячую линию биржи по противодействию мошенничеству поступало не более трех-пяти обращений в неделю. Сейчас биржа фиксирует такое же количество случаев мошенничества ежедневно.