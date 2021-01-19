ФБР: ноутбук Нэнси Пелоси пытались продать российским спецслужбам

Федеральная полиция арестовала молодую женщину, которая участвовала в штурме Капитолия, и как полагают, похитила ноутбук из кабинета спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и якобы намеревалась его продать российским спецслужбам. Как сообщает Fox News, Райли Джун Уильямс сама явилась в правоохранительные органы после того, как стало известно о том, что ее разыскивают правоохранительные органы. Обвинение в краже ей пока не предъявлено, она обвиняется пока только в незаконном умышленном проникновении на закрытую для доступа территорию и в охраняемые здания.

В заявлении ФБР (.pdf) сообщается, что причастность Райли Джун Уильямс к штурму Капитолия 6 января была установлена на основании показаний человека, назвавшего себя ее бывшим партнером. Этот человек позвонил в ФБР и сообщил, что узнал госпожу Уильямс на видео в новостных репортажах, а еще заявил, что один из ее друзей показал ему видео, на котором видно, как она забирает из кабинета Нэнси Пелоси ноутбук или жесткий диск. По словам позвонившего в ФБР человека, женщина намеревалась передать похищенное устройство какому-то другу в России, который хотел продать его российским спецслужбам.

Тот факт, что в штурме Капитолия принимала участие госпожа Уильямс, подтвердила и ее мать, которая узнала дочь на видео штурма. По словам женщины, ее дочь как-то очень резко заинтересовалась политикой президента Дональда Трампа и увлеклась общением в чатах сторонников крайне правых.

Заместитель госпожи Пелоси подтвердил факт пропажи из ее кабинета ноутбука после событий 6 января. Однако он отметил, что этот ноутбук использовался исключительно для презентаций.

ФБР пока не сообщает других подробностей и напоминает, что расследование еще продолжается. Министерство юстиции пока не называет дату первого заседания суда по делу госпожи Уильямс.

Напомним, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий во время рассмотрения Палатой представителей вопроса об импичменте Дональда Трампа. Завтра, 20 января, в Вашингтоне должна состояться церемония инаугурации нового президента — Джо Байдена.

О политической ситуации в США — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».

Алена Миклашевская