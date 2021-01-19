WBC признал нокаут в исполнении Поветкина лучшим в 2020 году

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в поединке с британцем Диллианом Уайтом лучшим в 2020 году. Бой за титул временного чемпиона WBC прошел 23 августа в Великобритании.

Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на перенесенные ранее два нокдауна. Бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом пройдет 6 марта, место проведения определится позже.

На счету 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Подробнее о поединке за титул временного чемпиона WBC — в материале “Ъ” «Александр Поветкин ударил последним».