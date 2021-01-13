Реванш Поветкин—Уайт пройдет 6 марта

Бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом и пройдет 6 марта, сообщает портал boxingscene.com со ссылкой на промоутера Эдди Хирна. 22 августе Поветкин нокаутировал Уайта и получил титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

«Эдди Хирн подтвердил, что 6 марта — дата долгожданного матча-реванша Диллиан Уайт—Александр Поветкин»,— говорится в сообщении. Предполагается, что официально дата боя будет объявлена в пятницу, 15 января.

Матч-реванш должен был пройти 21 ноября, однако в ноябре у российского боксера обнаружили коронавирус. Промоутер Уайта Эдди Хирн сообщал, что бой может состояться 30 января. Однако в декабре Александр Поветкин повторно лег в больницу на дообследование, а президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что из-за рисков для здоровья не сможет выйти на бой с Уайтом в январе 2021 года.

Как пандемия коронавируса повлияла на бои тяжеловесов — в материале “Ъ” «Энтони Джошуа нашли правильного претендента».