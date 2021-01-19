Турция запретила компаниям размещать рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

Управление информационных и коммуникационных технологий Турции ввело запрет на рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest, сообщает Reuters со ссылкой на официальный вестник страны. Решение связано с несоблюдением закона, который предписывает социальным сетям регистрировать свой офис в Турции, назначать своего официального представителя в нем и хранить данные местных пользователей.

Вместе с тем замглавы турецкого Министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян накануне сообщил, что Facebook и Instagram приняли решения подчиниться требованиям турецкого правительства и открыть в стране представительства.

Напомним, в ноябре власти Турции оштрафовали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Periscope за несоблюдение упомянутого закона. Сумма штрафа для каждой из компаний составила 10 млн турецких лир ($1,2 млн).