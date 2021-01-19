В Роспотребнадзоре допускают возвращение заболеваемости COVID-19 к минимуму летом

В России ближе к лету показатели заболеваемости COVID-19 могут достигнуть минимума 2020 года или даже более низкого уровня, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Госпожа Пшеничная не исключает, что в стране уже пройден пик эпидемии и наметилась тенденция к стабилизации ситуации.

«Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемостьможет снова немного вырасти – это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня»,— сказала Наталья Пшеничная «РИА Новости». Эпидемиолог отметила, что на развитие ситуации влияет множество факторов, в числе которых погода, социальная активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса.

Накануне, 18 января, в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Привиться пока можно только вакциной «Спутник V» центра Гамалеи. Отметим, что в регионах рассматривают введение специальных преференций для привитых от коронавируса и переболевших. Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта, в Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.

Подробности — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».