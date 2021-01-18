Большинство московских сетей АЗС подняло цены на бензин

Семь сетей автомобильных заправочных станций в Москве повысили цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95, шесть из них также повысили цену Аи-98, сообщает Московская топливная ассоциация по результатам анализа цен за неделю с 11 по 18 января. Больше всего повысилась средняя цена литра Аи-98 (на 20 коп., до 55,07 руб.) и литра Аи-95 (на 15 коп., до 48,65 руб.).

В числе сетей, поднявших цену на Аи-98,— входящие в «Роснефть» сети «Транс-АЗС», Shell , «РН-Москва»и «ТНК-Столица», а также «Нефтьмагистраль» и «Петрол Комплекс». На АЗС этих же сетей, а также на АЗС «Татнефти» повысилась цена бензина Аи-92 и Аи-95.

В конце 2020 года цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросли до 8,4% с начала года. С наступлением 2021 года биржевые цены продолжили рост.

Как рост биржевых цен повлияет на стоимость бензина в рознице — в материале “Ъ” «Бензин пошел нарасхват».