Alpine превратят в производителя электромобилей

Концерн Renault в рамках новой стратегии развития концерна Renaulution превратит марку Alpine в производителя электромобилей.

В настоящее время модельная линейка Alpine состоит из купе Alpine A110 с бензиновым двигателем. В соответствии с планом развития, к 2025 году в гамме Alpine появится «заряженный» электрохэтчбек на платформе CMF-B, а потом появится электрохэтчбек на более крупной платформе CMF.

Сохранится у Alpine и спорткар, который также станет электромобилем. Разрабатывать новую модель французский автопроизводитель будет совместно с британской компанией Lotus.

Совместно с Renault Sport бренд окажется ответственным за спортивные модели концерна Renault Group, а также под эгидой Alpine объединят заводские гоночные программы в Формуле-1 и гонках прототипов WEC.

Напомним, первая и единственная модель возрожденной марки была представлена весной 2017 года — купе Alpine A110 выпускается в различных версиях.