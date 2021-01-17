«Химки» встали на границе

В центральном матче игровой недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Химки» принимали УНИКС. Подмосковная команда только в пятницу пережила смену главного тренера — место Римаса Куртинайтиса пока в статусе исполняющего обязанности занял Андрей Мальцев. Замена тренера нередко хотя бы на время придает команде дополнительный импульс. Но не в этот раз — казанцы вытянули победу со счетом 93:87 в красивой концовке.

Андрей Мальцев, только в пятницу назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Химок» на место уволенного Римаса Куртинайтиса, под руководством которого команда выдала в Евролиге серию из 12 поражений, до встречи с УНИКСом отмечал, что за один день он, разумеется, ничего кардинально в команде поменять не мог. Ну, разве что постарался чуть сместить акценты, чтобы в защите химчане выглядели хотя бы немного надежнее, хотя бы за счет более удачной игры на подборах, которые в этом сезоне уже дорого им стоили. А еще Мальцев вспоминал о том, что перемены в команде часто дают игрокам эмоциональный заряд, которого «Химкам» как раз нередко и недоставало, особенно в матчах на европейской арене.

Впрочем, эмоции эмоциями, а кадровые проблемы, с которым вновь столкнулись «Химки», представляли заметную проблему.

Из-за повреждения плеча не смог сыграть Девин Букер. По-прежнему вне состава пребывают Юнас Жеребко и Грег Монро. Да, вернулись в строй Янис Тимма и Стефан Йович, но учитывая, что они весь сезон проводят в сложном ритме, с ходу ждать от них стопроцентного попадания в игру было трудно, тем более в противостоянии с УНИКСом, набравшим очень уверенный ход. Американская диаспора казанцев сейчас на подъеме, и слова защитника команды Джона Холланда о том, что сейчас УНИКС может обыграть кого угодно, не представляются таким уж преувеличением. Кстати, на игру против «Химок» наставник УНИКСа Димитрис Прифтис того же самого Холланда вообще не взял, как и Нейта Уолтерса, они оказались «лишними» легионерами.

Собственно, американцы в УНИКСе и сыграли ключевую роль в деле добывания победы в «Химках». На заокеанскую шестерку пришлось 83 из 93 очков, набранных гостями за матч. У «Химок» такого засилья заокеанских игроков, конечно, не было. Их вообще на площадке было только двое — Джордан Мики и Эрик Макколум. На двоих они настреляли на 31 очко — меньше чем один Алексей Швед. Лидер «Химок» показал лучший результат в матче — 33 очка. Еще три легионера, европейских, Тимма, Йович и Дарис Бертанс все вместе принесли своей команде 11 очков.

Впрочем, УНИКСу, вполне возможно, никакие легионеры бы и не помогли, если бы «Химки» чуть рачительнее использовали свои шансы, ну и хотя бы немного увереннее играли на подборах.

В этом компоненте катастрофы не наблюдалось, но все равно несколько «лишних» попыток, которые «Химки» подарили сопернику, свою роль сыграли. Ну и, конечно, не обошлось без потери концентрации, короткой, может быть, минуты не полторы. Ведь пришлись они на последнюю минуту встречи, весьма, надо сказать, ровной, не дававшей поводов выделять кого-то из соперников. Сначала у гостей прошел очередной дальний бросок, а затем Джамар Смит организовал Джону Брауну аллей-уп, после которого отрыв УНИКСа достиг четырех очков. Крохи вроде бы, но их хватило, чтобы гости победили со счетом 93:87 и закрепились на третьем месте в турнирной таблице. «Химки» же опустились на восьмое место. То есть расположились на самой границе зоны play-off. Впрочем, шансы выправить положение еще есть.

«Поздравляю УНИКС с победой. Я всего 48 часов нахожусь на посту исполняющего обязанности главного тренера команды, поэтому хочу поблагодарить ребят, которые поверили в то, что я им пока предложил. У нас была всего одна тренировка и два видео. Те акценты, которые мы хотели сделать, сделаны были,— отметил после матча Андрей Мальцев.— Где-то нам не повезло, где-то мы совершили маленькие глупые ошибки, от которых, возможно, будет легко избавиться, пообщавшись с игроками на ближайшей тренировке. Игра была хорошей и динамичной, 17 раз счет был равным, лидер менялся 20 раз. Достойная игра, украшение для Лиги ВТБ».

Димитрис Прифтис, в свою очередь, отметил, что матч получился «тяжелым и специфическим». «После смены тренера у нашего соперника мы ожидали, что игроки сделают шаг вперед, проявят больше желания и бойцовских качеств. Иногда эти изменения работают положительно для команды, которая на них пошла,— отметил греческий специалист.— ''Химки'' — талантливая команда, которая легко может набрать сто очков, поэтому для нашей защиты было большим вызовом не дать им этого сделать и ограничить как можно меньшим количеством очков. В концовке все решили несколько наших владений и бросков: мы забили, а соперник нет».

Арнольд Кабанов